|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2019 12:49
Re: Monobank
Sain_повернувся, очень сомневаюсь, что моня будет такой щедр и позволит такое провернуть. Хотя первый раз, возможно, и позволят — потом будут рассказывать про свинорылов в аэропортах...
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:22
Re: Monobank
Сколько котобанда выпускает на сторону денег по п2п?
что бы не возбудились и не залочили
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:42
Десь тут наче писав нещодавно. По р2р до 60к за раз, чи то 40, чи то 50 разів. 58к точно відпускав за раз, трохи більше фонду з одного акку протягом кількох днів.
Якщо будете не штовхати, а тягти звідси, то підіймайте інет-ліміт (максимум 7 дев'яток), бо в нього входять і р2р.
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 30 гру, 2019 13:50
Re: Monobank
Знайшов: viewtopic.php?p=4827026#p4827026
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY! У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
Додано: Пон 30 гру, 2019 14:04
мені саме виштовхати потрібно
Додано: Пон 30 гру, 2019 18:07
Re: Monobank
Закончился у меня депозит в Моно. Закрыл и перегнал на карту жены. Со своего телефона вошел в ее приложуху( введя код из смс) и решил пополнить ее депозиты. Система дала отказ, позвонил на гарячку, те сказали что я никто и так нельзя. Пару недель назад все это уже делал. Но смотрю Моня в очередной раз ей вовсю подняла кредитный лимит, уменьшил его раз в 50 и у банка по этому поводу уже не возникло сомнений. Вечером с её телефона все депозиты пополнились.
Додано: Пон 30 гру, 2019 18:58
Тиждень тому по Lounge Key вдалось провести по Visa та MC, що оформлені на 1 особу, двох різних людей без додаткової оплати. Як згадували вище, це виняток, бо за правилами на рецепції мають звіряти імена на посадковому талоні та картці.
Додано: Пон 30 гру, 2019 19:42
А что вас удивляет? Это ж г***банк с отмороженным фин, фрод и прочими контролями. Страно что вобще не залочили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 30 гру, 2019 20:57
Ну человеческий фактор никто не отменял. Я к примеру для прохода давал в делийскои лаунже обе карты и свою и жены, но служащий прокатал лишь мою и говорит "проходите". Думал он мне жену в качестве гостя оформил - Ан нет - просто поленился прокатать вторую карту.
Ну и не секрет что при регистрации в аппликухе нет контроля с реальным именем и фамилией владельца, поэтому можно зарегить учётку на другого человека и проводить его по qr-коду. Тогда ФИО на посадочном и в учетке лаунжа будет совпадать
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:07
Именно это я и имел в виду, когда писал, что для того, чтобы провести другого человека по своей карте, физическая карта не нужна.
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, ramaz, she_ne_investor і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|