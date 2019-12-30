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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 04:50
Re: Monobank
ПО картам моно не QR кодов, только физические карты. Где вы возьмете QR код?)
Додано: Вів 31 гру, 2019 06:03
В приложении возьму. По Mastercard кодов нет, а по Visa есть. Я долгое время счииал, что виртуальные не регистрируются вообще, поддержка мне так когда-то сказала и при попытке регистрации выводилась ошибка, но в соседней теме меня переубедили.
Додано: Вів 31 гру, 2019 09:47
WachtAmRhein там в группе фб тоже вой стоит, моня отбивается, что исправляет
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:17
Re: Monobank
С утра загасил ноябрьские траты и тоже охренел. Собирался звонить в 00-01.
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