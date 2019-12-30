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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1655165616571658
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 04:50

Re: Monobank

ПО картам моно не QR кодов, только физические карты. Где вы возьмете QR код?)
makor06
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 06:03

  makor06 написав:ПО картам моно не QR кодов, только физические карты. Где вы возьмете QR код?)

В приложении возьму. По Mastercard кодов нет, а по Visa есть. Я долгое время счииал, что виртуальные не регистрируются вообще, поддержка мне так когда-то сказала и при попытке регистрации выводилась ошибка, но в соседней теме меня переубедили.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:39

Зображення


Шото моня сегодня с утра уху ел. Уже насчитал проценты пишет.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 09:47

WachtAmRhein там в группе фб тоже вой стоит, моня отбивается, что исправляет
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:17

Re: Monobank

С утра загасил ноябрьские траты и тоже охренел. Собирался звонить в 00-01.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:21

  lel написав:С утра загасил ноябрьские траты и тоже охренел.

Что-то рано - надо было под поздравление Президента гасить :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 13:35

Re: Monobank

WachtAmRhein написав:Зображення


Шото моня сегодня с утра уху ел. Уже насчитал проценты пишет.
Надо выйти из приложения и снова по СМС зайти. Все обновится до нормального состояния. Писал на горячку, уже попробовал.
lel
 
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