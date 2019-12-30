Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 04:50
ПО картам моно не QR кодов, только физические карты. Где вы возьмете QR код?)
makor06
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Додано: Вів 31 гру, 2019 06:03
makor06 написав:
ПО картам моно не QR кодов, только физические карты. Где вы возьмете QR код?)
В приложении возьму. По Mastercard кодов нет, а по Visa есть. Я долгое время счииал, что виртуальные не регистрируются вообще, поддержка мне так когда-то сказала и при попытке регистрации выводилась ошибка, но в соседней теме меня переубедили.
ingtrans
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Додано: Вів 31 гру, 2019 09:39
Шото моня сегодня с утра уху ел. Уже насчитал проценты пишет.
WachtAmRhein
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Додано: Вів 31 гру, 2019 09:47
WachtAmRhein там в группе фб тоже вой стоит, моня отбивается, что исправляет
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Додано: Вів 31 гру, 2019 10:17
С утра загасил ноябрьские траты и тоже охренел. Собирался звонить в 00-01.
lel
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Додано: Вів 31 гру, 2019 11:21
lel написав:
С утра загасил ноябрьские траты и тоже охренел.
Что-то рано - надо было под поздравление Президента гасить
Vorlon
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Додано: Вів 31 гру, 2019 13:35
WachtAmRhein написав:
Шото моня сегодня с утра уху ел. Уже насчитал проценты пишет.
Надо выйти из приложения и снова по СМС зайти. Все обновится до нормального состояния. Писал на горячку, уже попробовал.
lel
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Додано: Вів 31 гру, 2019 14:09
lel написав: WachtAmRhein написав:Надо выйти из приложения и снова по СМС зайти. Все обновится до нормального состояния. Писал на горячку, уже попробовал.
У мене пройшло без перезаходів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Вів 31 гру, 2019 14:12
У меня с перезаходом
WachtAmRhein
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Додано: Вів 31 гру, 2019 14:26
А я накупил баксов 24.12, а на сдачу загасил в + кред лим, негоже в новый год с долгами ))
Igor3777
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