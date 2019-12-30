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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1656165716581659
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:32

  Igor3777 написав:негоже в новый год с долгами

Ерунда полная! Все кредитки по-вашему надо раз в год выводить в 0? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:11

  Vorlon написав:
  Igor3777 написав:негоже в новый год с долгами

Ерунда полная! Все кредитки по-вашему надо раз в год выводить в 0? :shock:

кроме как усиленного кишмиша вариантов не вижу.Мож забобоны :roll:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:40

Подскажите, есть ли какая-то возможность снимать деньги с белой карты без оформления пластика? (Помимо варианта с месячным депозитом)
galax
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:55

Re: Monobank

  galax написав:Подскажите, есть ли какая-то возможность снимать деньги с белой карты без оформления пластика?

Банкоматы с NFC, но они еще мало распространены.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:17

  ingtrans написав:
  galax написав:Подскажите, есть ли какая-то возможность снимать деньги с белой карты без оформления пластика?

Банкоматы с NFC, но они еще мало распространены.

Банкомат с NFC позволяет не вставлять карту в картоприемник, но поможет ли он снять деньги без карты? Я уже пробовал снять наличку в NFC-банкомате Аваля при помощи смартфона с гугл-пэй (оставил в тот день карту Аваля дома), но получил отлуп. В гугл-пэе была, естественно, включена карта Аваля.
Julio
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:32

  Julio написав:Банкомат с NFC позволяет не вставлять карту в картоприемник, но поможет ли он снять деньги без карты?

В теории да, тот же Аваль пишет (https://www.aval.ua/ru/news/otrimuyte-g ... u-aval-921):
Для осуществления необходимых операций достаточно поднести близко к NFC-модулю банкомата бесконтактную карту, смартфон или смарт-часы с токенизированной картой (в зависимости от настроек вашего банка-эмитента) и, следуя подсказкам, ввести PIN-код карты.


И в том же сообщении:
Сейчас в сети Райффайзен Банка Аваль установлено более 400 банкоматов с активированной поддержкой NFC – все они имеют значок бесконтакта PayWave/PayPass/е. Воспользоваться преимуществами этой технологии на данный момент могут держатели платежных карт Visa всех банков, в ближайшее время этот сервис станет доступным и держателям карт Mastercard.
(выделение мое)
Дело, правда, было в июле, но мало ли, возможно, и сейчас есть определенные ограничения.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:33

  Julio написав:
  ingtrans написав:
  galax написав:Подскажите, есть ли какая-то возможность снимать деньги с белой карты без оформления пластика?

Банкоматы с NFC, но они еще мало распространены.

Банкомат с NFC позволяет не вставлять карту в картоприемник, но поможет ли он снять деньги без карты? Я уже пробовал снять наличку в NFC-банкомате Аваля при помощи смартфона с гугл-пэй (оставил в тот день карту Аваля дома), но получил отлуп. В гугл-пэе была, естественно, включена карта Аваля.



Гугл-пэй засвечивает карту с номером отличным от реального,поэтому наверно не получится..
ROLF
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:45

Re: Monobank

  ROLF написав:Гугл-пэй засвечивает карту с номером отличным от реального,поэтому наверно не получится.

А "токенизированная карта" в ссылке на новость от Аваля о чем говорит?
ingtrans
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  #<1 ... 1656165716581659
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