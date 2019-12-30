Додано: Вів 31 гру, 2019 16:32

Julio написав: Банкомат с NFC позволяет не вставлять карту в картоприемник, но поможет ли он снять деньги без карты? Банкомат с NFC позволяет не вставлять карту в картоприемник, но поможет ли он снять деньги без карты?

Для осуществления необходимых операций достаточно поднести близко к NFC-модулю банкомата бесконтактную карту, смартфон или смарт-часы с токенизированной картой (в зависимости от настроек вашего банка-эмитента) и, следуя подсказкам, ввести PIN-код карты.

Сейчас в сети Райффайзен Банка Аваль установлено более 400 банкоматов с активированной поддержкой NFC – все они имеют значок бесконтакта PayWave/PayPass/е. Воспользоваться преимуществами этой технологии на данный момент могут держатели платежных карт Visa всех банков, в ближайшее время этот сервис станет доступным и держателям карт Mastercard.

В теории да, тот же Аваль пишет ():И в том же сообщении:(выделение мое)Дело, правда, было в июле, но мало ли, возможно, и сейчас есть определенные ограничения.