galax написав:Подскажите, есть ли какая-то возможность снимать деньги с белой карты без оформления пластика?
Банкоматы с NFC, но они еще мало распространены.
Банкомат с NFC позволяет не вставлять карту в картоприемник, но поможет ли он снять деньги без карты? Я уже пробовал снять наличку в NFC-банкомате Аваля при помощи смартфона с гугл-пэй (оставил в тот день карту Аваля дома), но получил отлуп. В гугл-пэе была, естественно, включена карта Аваля.
Для осуществления необходимых операций достаточно поднести близко к NFC-модулю банкомата бесконтактную карту, смартфон или смарт-часы с токенизированной картой (в зависимости от настроек вашего банка-эмитента) и, следуя подсказкам, ввести PIN-код карты.
И в том же сообщении:
Сейчас в сети Райффайзен Банка Аваль установлено более 400 банкоматов с активированной поддержкой NFC – все они имеют значок бесконтакта PayWave/PayPass/е. Воспользоваться преимуществами этой технологии на данный момент могут держатели платежных карт Visa всех банков, в ближайшее время этот сервис станет доступным и держателям карт Mastercard.
(выделение мое) Дело, правда, было в июле, но мало ли, возможно, и сейчас есть определенные ограничения.
galax написав:Подскажите, есть ли какая-то возможность снимать деньги с белой карты без оформления пластика?
Банкоматы с NFC, но они еще мало распространены.
Банкомат с NFC позволяет не вставлять карту в картоприемник, но поможет ли он снять деньги без карты? Я уже пробовал снять наличку в NFC-банкомате Аваля при помощи смартфона с гугл-пэй (оставил в тот день карту Аваля дома), но получил отлуп. В гугл-пэе была, естественно, включена карта Аваля.
Гугл-пэй засвечивает карту с номером отличным от реального,поэтому наверно не получится..