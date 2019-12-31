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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2020 02:04
Что то пытаюсь выбрать кэшбэки, но выбрасывает из приложухи, во всех так ?
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Igor3777
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Додано: Сер 01 січ, 2020 02:41
Igor3777 написав:
Что то пытаюсь выбрать кэшбэки, но выбрасывает из приложухи, во всех так ?
Нужно выпить за Новый год!
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rollo
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Додано: Сер 01 січ, 2020 03:00
Igor3777 написав:
Что то пытаюсь выбрать кэшбэки, но выбрасывает из приложухи, во всех так ?
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proftpd66
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Додано: Сер 01 січ, 2020 09:31
ingtrans написав: Flamingo написав:
Ну и не секрет что при регистрации в аппликухе нет контроля с реальным именем и фамилией владельца, поэтому можно зарегить учётку на другого человека и проводить его по qr-коду. Тогда ФИО на посадочном и в учетке лаунжа будет совпадать
Именно это я и имел в виду, когда писал, что для того, чтобы провести другого человека по своей карте, физическая карта не нужна.
Там есть места чтобы пожарить тёлочку ?
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Додано: Сер 01 січ, 2020 10:16
Подскажите, кинотеатр попадает в категорию розваги и спорт?
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andreyiskra
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Додано: Сер 01 січ, 2020 10:22
andreyiskra написав:
Подскажите, кинотеатр попадает в категорию розваги и спорт?
Нет.
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Vorlon
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Додано: Сер 01 січ, 2020 13:16
andreyiskra написав:
Подскажите, кинотеатр попадает в категорию розваги и спорт?
Могу подсказать, что каток Рошен на проспекте Науки, НБУ на Контрактовой площади и WoW Юкрейн попадает
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Igor3777
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