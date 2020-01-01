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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1658165916601661>
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 02:04

Re: Monobank

Что то пытаюсь выбрать кэшбэки, но выбрасывает из приложухи, во всех так ?
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 02:41

  Igor3777 написав:Что то пытаюсь выбрать кэшбэки, но выбрасывает из приложухи, во всех так ?

Нужно выпить за Новый год!
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 03:00

  Igor3777 написав:Что то пытаюсь выбрать кэшбэки, но выбрасывает из приложухи, во всех так ?


старая версия
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 09:31

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:Ну и не секрет что при регистрации в аппликухе нет контроля с реальным именем и фамилией владельца, поэтому можно зарегить учётку на другого человека и проводить его по qr-коду. Тогда ФИО на посадочном и в учетке лаунжа будет совпадать

Именно это я и имел в виду, когда писал, что для того, чтобы провести другого человека по своей карте, физическая карта не нужна. :)


Там есть места чтобы пожарить тёлочку ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:16

Подскажите, кинотеатр попадает в категорию розваги и спорт?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 10:22

  andreyiskra написав:Подскажите, кинотеатр попадает в категорию розваги и спорт?

Нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 13:16

  andreyiskra написав:Подскажите, кинотеатр попадает в категорию розваги и спорт?


Могу подсказать, что каток Рошен на проспекте Науки, НБУ на Контрактовой площади и WoW Юкрейн попадает :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:49

А Запорожье каток на фестивальной принимает карты к оплате?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:38

Re: Monobank

  sauvignon написав:Тиждень тому по Lounge Key вдалось провести по Visa та MC, що оформлені на 1 особу, двох різних людей без додаткової оплати.


Це по металевій картці?
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:41

  Vorlon написав:
  Igor3777 написав:негоже в новый год с долгами

Ерунда полная! Все кредитки по-вашему надо раз в год выводить в 0? :shock:


Севершенно верно :-)
justit
 
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