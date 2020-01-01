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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1658165916601661
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:43

  justit написав:
  Vorlon написав:
  Igor3777 написав:негоже в новый год с долгами

Ерунда полная! Все кредитки по-вашему надо раз в год выводить в 0? :shock:


Севершенно верно :-)

Дело Ваше - но ИМХО это глупо :twisted:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:47

  V2 написав:
  sauvignon написав:Тиждень тому по Lounge Key вдалось провести по Visa та MC, що оформлені на 1 особу, двох різних людей без додаткової оплати.


Це по металевій картці?

Металлическая только одна и та Mastercard, так что в примере выше как минимум одна была не металлическая. Но в принципе не важно, металлическая карта или нет, важен сам факт посещения зала двумя людьми по картам одного человека. Это, конечно, противоречит правилам, но, как видим, выполнение правил не всегда строго контролируют.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:50

  Flamingo написав:Дело Ваше - но ИМХО это глупо :twisted:


В контексте данной ветки и банка - кредитными пользоваться это вообще не по фень-шую же :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:23

  justit написав:
  Flamingo написав:Дело Ваше - но ИМХО это глупо :twisted:


В контексте данной ветки и банка - кредитными пользоваться это вообще не по фень-шую же :D

Ну почему же - при правильном подходе очень может быть по фэшшую. К примеру я ежемесячно кредитными оплачиваю разную мелкую хрень по которой невозможно нигде получить кэшбек (например, домофон) ну и редко разово что-нибудь очень крупное за которое даже кэшбек за кредитные превышает месячный 500 гривневый лимит. Ну а поскольку слава богу не сирота - то пара семейных "черных" используются в режиме "дебетка", а при этом одна черная в постоянном минусе - и выводить в 0 я ее пока не планирую. Особенно сейчас когда с появлением "белой" теперь еще проще проводить "транзит"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:28

Кредит = дорога в бідність
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:36

  greenozon написав:Кредит = дорога в бідність
(с)

Ага и именно поэтому весь цивилизованный мир живет в кредит и при этом не бедствует :mrgreen: :twisted:
А кстати реальная бедность, это как раз тогда когда кредит тебе уже никто не дает :evil:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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