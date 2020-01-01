Дело Ваше - но ИМХО это глупо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:43
Дело Ваше - но ИМХО это глупо
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:47
Металлическая только одна и та Mastercard, так что в примере выше как минимум одна была не металлическая. Но в принципе не важно, металлическая карта или нет, важен сам факт посещения зала двумя людьми по картам одного человека. Это, конечно, противоречит правилам, но, как видим, выполнение правил не всегда строго контролируют.
Додано: Чет 02 січ, 2020 10:50
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:23
Ну почему же - при правильном подходе очень может быть по фэшшую. К примеру я ежемесячно кредитными оплачиваю разную мелкую хрень по которой невозможно нигде получить кэшбек (например, домофон) ну и редко разово что-нибудь очень крупное за которое даже кэшбек за кредитные превышает месячный 500 гривневый лимит. Ну а поскольку слава богу не сирота - то пара семейных "черных" используются в режиме "дебетка", а при этом одна черная в постоянном минусе - и выводить в 0 я ее пока не планирую. Особенно сейчас когда с появлением "белой" теперь еще проще проводить "транзит"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:28
Кредит = дорога в бідність
(с)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:36
Ага и именно поэтому весь цивилизованный мир живет в кредит и при этом не бедствует
А кстати реальная бедность, это как раз тогда когда кредит тебе уже никто не дает
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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