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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 15:12
root
Это типа глас вопиющего в пустыне?
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Vorlon
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Додано: Чет 02 січ, 2020 15:13
мабуть так
))
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root
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Додано: Чет 02 січ, 2020 15:25
mihasik написав: root написав:
Моно, де АЗС в кешбеках?
Все на глуско)
флаера -3 грн/л интересно действуют ещё или нет
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Hack-Stock
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Додано: Чет 02 січ, 2020 16:16
Hack-Stock написав: mihasik написав: root написав:
Моно, де АЗС в кешбеках?
Все на глуско)
флаера -3 грн/л интересно действуют ещё или нет
До конца января. По последней информации.
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rollo
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