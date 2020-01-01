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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1659166016611662
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:12

root
Это типа глас вопиющего в пустыне? :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:13

мабуть так :)))
root
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:17

  root написав:Моно, де АЗС в кешбеках? ;)

Все на глуско)
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:25

  mihasik написав:
  root написав:Моно, де АЗС в кешбеках? ;)

Все на глуско)

флаера -3 грн/л интересно действуют ещё или нет
Hack-Stock
 
Повідомлень: 348
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:16

  Hack-Stock написав:
  mihasik написав:
  root написав:Моно, де АЗС в кешбеках? ;)

Все на глуско)

флаера -3 грн/л интересно действуют ещё или нет

До конца января. По последней информации.
rollo
 
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