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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1659166016611662
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:12

root
Это типа глас вопиющего в пустыне? :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:13

мабуть так :)))
root
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:17

  root написав:Моно, де АЗС в кешбеках? ;)

Все на глуско)
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 15:25

  mihasik написав:
  root написав:Моно, де АЗС в кешбеках? ;)

Все на глуско)

флаера -3 грн/л интересно действуют ещё или нет
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:16

  Hack-Stock написав:
  mihasik написав:
  root написав:Моно, де АЗС в кешбеках? ;)

Все на глуско)

флаера -3 грн/л интересно действуют ещё или нет

До конца января. По последней информации.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:53

Эпицентр флаера даёт от какой суммы покупки?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:16

  andreyiskra написав:Эпицентр флаера даёт от какой суммы покупки?

мне в октябре дали просто так, после того как попросил ничего не покупая при этом
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:27

Re: Monobank

Коллеги, если вылетел из грейса, то если погасить в текущем месяце задолженность не остановит начисление процентов? Нужно толоко в ноль погашать?
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:28

  Stringer написав:Коллеги, если вылетел из грейса, то если погасить в текущем месяце задолженность не остановит начисление процентов? Нужно толоко в ноль погашать?

Да
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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