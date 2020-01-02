RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1660166116621663
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:40

Boundless
За этим бегом в Форвард! Там суперусловия: 7% за кредитные и 4% за свои 8)
Vorlon
 
Повідомлень: 7660
З нами з: 14.06.13
Подякував: 378 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:08

Re: Monobank

Буду в столовке на заводе хавать.
andreyiskra
 
Повідомлень: 821
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 23:36

  andreyiskra написав:Буду в столовке на заводе хавать.

Или так. Столовка на заводе не должна в этом году иметь терминал?
rollo
 
Повідомлень: 218
З нами з: 20.10.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1660166116621663
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: solomia і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.