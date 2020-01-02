Boundless
За этим бегом в Форвард! Там суперусловия: 7% за кредитные и 4% за свои
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:40
Boundless
За этим бегом в Форвард! Там суперусловия: 7% за кредитные и 4% за свои
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:08
Re: Monobank
Буду в столовке на заводе хавать.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:36
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