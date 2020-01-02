Boundless
За этим бегом в Форвард! Там суперусловия: 7% за кредитные и 4% за свои
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:40
Boundless
За этим бегом в Форвард! Там суперусловия: 7% за кредитные и 4% за свои
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:08
Re: Monobank
Буду в столовке на заводе хавать.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:36
Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:07
Re: Monobank
простой вопрос
если я закажу белую карту и переведу с черной свои деньги на белую то с меня при снятии все равно будет 0,5 % ? - думаю ДА.
0,5% и есть ли минимум например не меньше 5 грн ? - думаю нету
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:13
yama
Вы, кроме Моно, ещё являетесь клиентом других банков? Зачем зацикливаться на этом?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:56
Нужно просто прочитать тарифы.
Без 0.5 идёт только зп и чистая прибыль ЧП, и то 50к максимум.
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