Boundless
За этим бегом в Форвард! Там суперусловия: 7% за кредитные и 4% за свои
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 21:40
Boundless
За этим бегом в Форвард! Там суперусловия: 7% за кредитные и 4% за свои
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:08
Re: Monobank
Буду в столовке на заводе хавать.
Додано: Чет 02 січ, 2020 23:36
Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:07
Re: Monobank
простой вопрос
если я закажу белую карту и переведу с черной свои деньги на белую то с меня при снятии все равно будет 0,5 % ? - думаю ДА.
0,5% и есть ли минимум например не меньше 5 грн ? - думаю нету
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:13
yama
Вы, кроме Моно, ещё являетесь клиентом других банков? Зачем зацикливаться на этом?
Додано: П'ят 03 січ, 2020 01:56
Нужно просто прочитать тарифы.
Без 0.5 идёт только зп и чистая прибыль ЧП, и то 50к максимум.
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:44
Re: Monobank
І новорічні покращення.:
1Зняття готівки в гривні та валюті з карток і депозитів тепер доступне в мережі відділень ще одного нашого партнера — А-Банку. Це понад 200 відділень по всій Україні.
2Скасування комісії 0,5% (мінімум 10 грн) за зняття готівки з карток в гривні у відділеннях ТАСКОМБАНКа
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:47
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:55
Ну чо, там убыло, здесь прибыло.
Раньше с карты моно пополняли депо в Тазике, и снимали. С января ТАС вводит комиссию за такое. Теперь можно сразу с картой Моно в кассу? Так, это же еще лучше, на одно телодвижение меньше.
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