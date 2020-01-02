Додано: П'ят 03 січ, 2020 00:07

простой вопрос

если я закажу белую карту и переведу с черной свои деньги на белую то с меня при снятии все равно будет 0,5 % ? - думаю ДА.

0,5% и есть ли минимум например не меньше 5 грн ? - думаю нету

идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа