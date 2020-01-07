Додано: Суб 04 січ, 2020 14:53

Vorlon написав: yama

Вы, кроме Моно, ещё являетесь клиентом других банков? Зачем зацикливаться на этом? Вы, кроме Моно, ещё являетесь клиентом других банков? Зачем зацикливаться на этом?

по удобству использования - количество терминалов для пополнения карты, отделений , банкоматов сравнить можно только с приватом и с натяжкой А-банком? Оба проигрывают по тарифам.Какой еще банк дает пополнить карту без комиссии каждых 500 метров после 18:00 ? У какого еще банка бесплатные p2p по Украине ? Допускаю что есть такой, но работа только через кассу в 2-3 отделениях до 17:00 ( обычно кассы до 17-1730) по буднях ...Это уже не говоря о том что надо идти и оформлять карту.что бы совершить до 18:00 в будний день любое взаимодействие с банком надо брать отгул. Открыть карту Отгул, снять депозит - отгул ... пополнить карту отгул ... И че три раза в месяц отпрашиваться с работы брать отгул что бы с ездить в кассу ?конечно являюсь как минимумА-банкПриват банкКредит агриколь