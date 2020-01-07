Vorlon написав:yama Вы, кроме Моно, ещё являетесь клиентом других банков? Зачем зацикливаться на этом?
по удобству использования - количество терминалов для пополнения карты, отделений , банкоматов сравнить можно только с приватом и с натяжкой А-банком? Оба проигрывают по тарифам. Какой еще банк дает пополнить карту без комиссии каждых 500 метров после 18:00 ? У какого еще банка бесплатные p2p по Украине ? Допускаю что есть такой, но работа только через кассу в 2-3 отделениях до 17:00 ( обычно кассы до 17-1730) по буднях ... Это уже не говоря о том что надо идти и оформлять карту. что бы совершить до 18:00 в будний день любое взаимодействие с банком надо брать отгул. Открыть карту Отгул, снять депозит - отгул ... пополнить карту отгул ... И че три раза в месяц отпрашиваться с работы брать отгул что бы с ездить в кассу ? конечно являюсь как минимум А-банк Приват банк Кредит агриколь
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
2XL написав:При выборе покупки товара в рассрочку цена изменяется.
Покупка частинами или обычная (платная) рассрочка?
Меняется при любом кредите. И при "расрочке" моно, и при оплате частями Приват
Б’юсь об заклад, що від Моно там не "розстрочка", а "Покупка частинами". Так само, як у Прихваті, у Моно є два різні продукти, що дозволяють оформити товар на виплат: - Розстрочка (найближчий аналог - Миттєва розстрочка від ПБ) - комісію платить клієнт - Покупка частинами (найближчий аналог - Оплата частинами від ПБ) - комісію платить магазин.
Самостійно ви не можете перевести будь-яку операцію у виписці у Покупку частинами, а лише у Розстрочку, тому ваше початкове питання позбавлене економічного сенсу, бо, фактично, ви запитуєте про різні послуги.
P.S. аналогії з Прихватом не повні, бо продукти схожі, але все ж мають відмінності.
Flamingo написав:Ну а поскольку слава богу не сирота - то пара семейных "черных" используются в режиме "дебетка"
Так то ж карты семейные, и используются другими членами семьи, верно?
Конечно нет! Такие вещи нельзя пускать на самотёк . Карты малым количеством статей кэшбека конечно могут использоваться другими членами семьи, но перед этим они выдаются этим членам под конкретную трату. Все остальное время карты находятся под контролем у главы семьи. Члены семьи для ежедневных трат снабжены прежде всего пудрами + картами другого банка, где стабильно большой % кишмиша по большинству традиционных статей расходов. На даже когда дебетка не у меня на руках - в телефоне в gpay есть ее цифровой "клон"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.