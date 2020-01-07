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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1662166316641665
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 14:53

  Vorlon написав:yama
Вы, кроме Моно, ещё являетесь клиентом других банков? Зачем зацикливаться на этом?

по удобству использования - количество терминалов для пополнения карты, отделений , банкоматов сравнить можно только с приватом и с натяжкой А-банком? Оба проигрывают по тарифам.
Какой еще банк дает пополнить карту без комиссии каждых 500 метров после 18:00 ? У какого еще банка бесплатные p2p по Украине ? Допускаю что есть такой, но работа только через кассу в 2-3 отделениях до 17:00 ( обычно кассы до 17-1730) по буднях ...
Это уже не говоря о том что надо идти и оформлять карту.
что бы совершить до 18:00 в будний день любое взаимодействие с банком надо брать отгул. Открыть карту Отгул, снять депозит - отгул ... пополнить карту отгул ... И че три раза в месяц отпрашиваться с работы брать отгул что бы с ездить в кассу ?
конечно являюсь как минимум
А-банк
Приват банк
Кредит агриколь
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 19:16

Re: Monobank

Отгул это же оплачивается. За свой счёт - не оплачивается.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 21:37

Re: Monobank

MASolomko написав:
  2XL написав:При выборе покупки товара в рассрочку цена изменяется.
Покупка частинами или обычная (платная) рассрочка?
Меняется при любом кредите. И при "расрочке" моно, и при оплате частями Приват
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 22:28

  2XL написав:
MASolomko написав:
  2XL написав:При выборе покупки товара в рассрочку цена изменяется.
Покупка частинами или обычная (платная) рассрочка?
Меняется при любом кредите. И при "расрочке" моно, и при оплате частями Приват

Б’юсь об заклад, що від Моно там не "розстрочка", а "Покупка частинами". Так само, як у Прихваті, у Моно є два різні продукти, що дозволяють оформити товар на виплат:
- Розстрочка (найближчий аналог - Миттєва розстрочка від ПБ) - комісію платить клієнт
- Покупка частинами (найближчий аналог - Оплата частинами від ПБ) - комісію платить магазин.

Самостійно ви не можете перевести будь-яку операцію у виписці у Покупку частинами, а лише у Розстрочку, тому ваше початкове питання позбавлене економічного сенсу, бо, фактично, ви запитуєте про різні послуги.

P.S. аналогії з Прихватом не повні, бо продукти схожі, але все ж мають відмінності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 19:48

Re: Monobank

На Минфине какой-то обиженный и неадекватный клиент каждый день регистрирует по несколько аккаунтов и с них строчит однотипные отзывы с гадостями в адрес монобанка.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 20:26

  evgenkh написав:На Минфине какой-то обиженный и неадекватный клиент каждый день регистрирует по несколько аккаунтов и с них строчит однотипные отзывы с гадостями в адрес монобанка.

Что пишет?
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 21:46

evgenkh Я сомневаюсь, что человек будет такими вещами заниматься. Ну это же бред. Регистрировать новые аккаунты, и писать отзывы на одну тематику (как я подозреваю, лимиты).

Ну или я чего-то в этой жизни не понимаю.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 03:07

Re: Monobank

Победители Олега Гороховского | BigMoney #75



Есть ли здесь наши ? Признавайтесь :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 08:08

  Flamingo написав:Ну а поскольку слава богу не сирота - то пара семейных "черных" используются в режиме "дебетка"


Так то ж карты семейные, и используются другими членами семьи, верно? :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 08:31

  justit написав:
  Flamingo написав:Ну а поскольку слава богу не сирота - то пара семейных "черных" используются в режиме "дебетка"


Так то ж карты семейные, и используются другими членами семьи, верно? :-)
Конечно нет!
Такие вещи нельзя пускать на самотёк ;). Карты малым количеством статей кэшбека конечно могут использоваться другими членами семьи, но перед этим они выдаются этим членам под конкретную трату. Все остальное время карты находятся под контролем у главы семьи. Члены семьи для ежедневных трат снабжены прежде всего пудрами + картами другого банка, где стабильно большой % кишмиша по большинству традиционных статей расходов.
На даже когда дебетка не у меня на руках - в телефоне в gpay есть ее цифровой "клон"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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