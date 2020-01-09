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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 13:11
Flamingo написав:
Конечно нет!
Такие вещи нельзя пускать на самотёк
. Карты малым количеством статей кэшбека конечно могут использоваться другими членами семьи, но перед этим они выдаются этим членам под конкретную трату. Все остальное время карты находятся под контролем у главы семьи. Члены семьи для ежедневных трат снабжены прежде всего пудрами + картами другого банка, где стабильно большой % кишмиша по большинству традиционных статей расходов.
На даже когда дебетка не у меня на руках - в телефоне в gpay есть ее цифровой "клон"
Так вы вовсе не Фламинго! Вы царь зверей!:)
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rollo
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Додано: Сер 08 січ, 2020 13:28
rollo написав: Flamingo написав:
Конечно нет!
Такие вещи нельзя пускать на самотёк
. Карты малым количеством статей кэшбека конечно могут использоваться другими членами семьи, но перед этим они выдаются этим членам под конкретную трату. Все остальное время карты находятся под контролем у главы семьи. Члены семьи для ежедневных трат снабжены прежде всего пудрами + картами другого банка, где стабильно большой % кишмиша по большинству традиционных статей расходов.
На даже когда дебетка не у меня на руках - в телефоне в gpay есть ее цифровой "клон"
Так вы вовсе не Фламинго! Вы царь зверей!:)
Да
. Тут все почти - свинорылы
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jay2004
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Додано: Сер 08 січ, 2020 13:34
jay2004 написав:
свинорылы
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Додано: Сер 08 січ, 2020 16:31
Flamingo написав: justit написав: Flamingo написав:
Ну а поскольку слава богу не сирота - то пара семейных "черных" используются в режиме "дебетка"
Так то ж карты семейные, и используются другими членами семьи, верно?
Конечно нет!
Хех, осознанное нарушение правил + разговоры на публичной площадке об этом
Ну фу же ж
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justit
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Додано: Сер 08 січ, 2020 21:48
Уважаемые форумчане, нужен совет.
Простите, если вопрос нубский - гуглила по теме, ответа не нашла.
Проскочило в новостях, что чёрную карту сейчас выдают не только Мастеркард, но и Визу.
А у меня пару недель уже чёрная карта на терминалах срабатывает через два раза на третий, пришибла я её чем-то. Собралась менять как раз. Хочу Визу!
Процедура обмена простая - подойти на пункт выдачи с паспортом, обменяют за минуту без проблем.
Но хотелось бы знать, что на пункте выдачи есть в наличии и Виза, чтобы получить в загребущие лапки именно её.
Кто из Киева имеет инфо по наличию на пункте выдачи карт Виза, поделитесь адресами-паролями-явками, плз!
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torrent78
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Додано: Чет 09 січ, 2020 03:27
Добрый день, какая комиссия банка корреспондента при переводе USD?
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wins911
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Додано: Чет 09 січ, 2020 08:57
torrent78 Напишите в поддержку Мони - они есть и в вайбере, и в телеге - думаю там Вам быстрее и качетсвеннее подскажут, что да как
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:50
torrent78 написав:
Уважаемые форумчане, нужен совет.
Простите, если вопрос нубский - гуглила по теме, ответа не нашла.
Проскочило в новостях, что чёрную карту сейчас выдают не только Мастеркард, но и Визу.
А у меня пару недель уже чёрная карта на терминалах срабатывает через два раза на третий, пришибла я её чем-то. Собралась менять как раз. Хочу Визу!
Процедура обмена простая - подойти на пункт выдачи с паспортом, обменяют за минуту без проблем.
Но хотелось бы знать, что на пункте выдачи есть в наличии и Виза, чтобы получить в загребущие лапки именно её.
Кто из Киева имеет инфо по наличию на пункте выдачи карт Виза, поделитесь адресами-паролями-явками, плз!
Проходил на днях в торг. центре. под майданом независимости (у биллы возле консерватории) там точка выдачи карт и сотрудник сказал что может выдать визу.
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demichh
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 02:19
demichh , гран мерси!
Я себе устроила "банковский день" сегодня, 2 карты надо было обменять по истёкшему сроку действия, куда-то докинуть налика (завтра РД, добежать не успеет, провтыкала перевести по СЭП за праздниками), где-то доки обновить... в общем, 4 банка посещённых с паспортом и - по выходе из всех них - порылась в браузере, искала ближайшую точку выдачи Моно - дай, думаю, зайду.
Метро Минская, отделение почты Justin, меня девушка - сотрудница почты быстренько поинформировала, что, "к сожалению, есть ТОЛЬКО Виза... если вам нужно Мастеркард - должны подвезти на неделе..."))) нет! не надо! дайте Визу!
В общем, девица очень толковая, мало в каком отделении банка так грамотно помогают, пусть даже с отдельным банковским продуктом, (в котором я тоже хорошо разбираюсь) как она мне за 1 мин. помогла заменить карту. Вот был бы тут офпред - точно бы накидала данных, чтобы девушке премию выписали.
Итог - Виза в лапках, кому ещё надо - карта точек выдачи на экране и просто идя мимо - спрашиваем. У меня с 1-го раза сработало.
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torrent78
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 08:51
У всех так или только у меня? Сегодня не падают проценты и тело закончившегося депозита не могу снять.
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anikola13
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