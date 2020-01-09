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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1664166516661667>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.7 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
33%
1
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 13:11

  Flamingo написав:Конечно нет!
Такие вещи нельзя пускать на самотёк ;). Карты малым количеством статей кэшбека конечно могут использоваться другими членами семьи, но перед этим они выдаются этим членам под конкретную трату. Все остальное время карты находятся под контролем у главы семьи. Члены семьи для ежедневных трат снабжены прежде всего пудрами + картами другого банка, где стабильно большой % кишмиша по большинству традиционных статей расходов.
На даже когда дебетка не у меня на руках - в телефоне в gpay есть ее цифровой "клон"

Так вы вовсе не Фламинго! Вы царь зверей!:)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 13:28

  rollo написав:
  Flamingo написав:Конечно нет!
Такие вещи нельзя пускать на самотёк ;). Карты малым количеством статей кэшбека конечно могут использоваться другими членами семьи, но перед этим они выдаются этим членам под конкретную трату. Все остальное время карты находятся под контролем у главы семьи. Члены семьи для ежедневных трат снабжены прежде всего пудрами + картами другого банка, где стабильно большой % кишмиша по большинству традиционных статей расходов.
На даже когда дебетка не у меня на руках - в телефоне в gpay есть ее цифровой "клон"

Так вы вовсе не Фламинго! Вы царь зверей!:)


Да :) . Тут все почти - свинорылы :wink: ...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 13:34

Re: Monobank

  jay2004 написав:свинорылы

В рік Щура щурогризи. :)
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:31

  Flamingo написав:
  justit написав:
  Flamingo написав:Ну а поскольку слава богу не сирота - то пара семейных "черных" используются в режиме "дебетка"


Так то ж карты семейные, и используются другими членами семьи, верно? :-)
Конечно нет!


Хех, осознанное нарушение правил + разговоры на публичной площадке об этом :D
Ну фу же ж :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 21:48

Re: Monobank

Уважаемые форумчане, нужен совет.

Простите, если вопрос нубский - гуглила по теме, ответа не нашла.

Проскочило в новостях, что чёрную карту сейчас выдают не только Мастеркард, но и Визу.
А у меня пару недель уже чёрная карта на терминалах срабатывает через два раза на третий, пришибла я её чем-то. Собралась менять как раз. Хочу Визу!

Процедура обмена простая - подойти на пункт выдачи с паспортом, обменяют за минуту без проблем.
Но хотелось бы знать, что на пункте выдачи есть в наличии и Виза, чтобы получить в загребущие лапки именно её.

Кто из Киева имеет инфо по наличию на пункте выдачи карт Виза, поделитесь адресами-паролями-явками, плз!
torrent78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 03:27

Re: Monobank

Добрый день, какая комиссия банка корреспондента при переводе USD?
wins911
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 08:57

torrent78 Напишите в поддержку Мони - они есть и в вайбере, и в телеге - думаю там Вам быстрее и качетсвеннее подскажут, что да как
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:50

  torrent78 написав:Уважаемые форумчане, нужен совет.

Простите, если вопрос нубский - гуглила по теме, ответа не нашла.

Проскочило в новостях, что чёрную карту сейчас выдают не только Мастеркард, но и Визу.
А у меня пару недель уже чёрная карта на терминалах срабатывает через два раза на третий, пришибла я её чем-то. Собралась менять как раз. Хочу Визу!

Процедура обмена простая - подойти на пункт выдачи с паспортом, обменяют за минуту без проблем.
Но хотелось бы знать, что на пункте выдачи есть в наличии и Виза, чтобы получить в загребущие лапки именно её.

Кто из Киева имеет инфо по наличию на пункте выдачи карт Виза, поделитесь адресами-паролями-явками, плз!

Проходил на днях в торг. центре. под майданом независимости (у биллы возле консерватории) там точка выдачи карт и сотрудник сказал что может выдать визу.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 02:19

demichh , гран мерси!

Я себе устроила "банковский день" сегодня, 2 карты надо было обменять по истёкшему сроку действия, куда-то докинуть налика (завтра РД, добежать не успеет, провтыкала перевести по СЭП за праздниками), где-то доки обновить... в общем, 4 банка посещённых с паспортом и - по выходе из всех них - порылась в браузере, искала ближайшую точку выдачи Моно - дай, думаю, зайду.

Метро Минская, отделение почты Justin, меня девушка - сотрудница почты быстренько поинформировала, что, "к сожалению, есть ТОЛЬКО Виза... если вам нужно Мастеркард - должны подвезти на неделе..."))) нет! не надо! дайте Визу!
В общем, девица очень толковая, мало в каком отделении банка так грамотно помогают, пусть даже с отдельным банковским продуктом, (в котором я тоже хорошо разбираюсь) как она мне за 1 мин. помогла заменить карту. Вот был бы тут офпред - точно бы накидала данных, чтобы девушке премию выписали.

Итог - Виза в лапках, кому ещё надо - карта точек выдачи на экране и просто идя мимо - спрашиваем. У меня с 1-го раза сработало.
torrent78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 08:51

У всех так или только у меня? Сегодня не падают проценты и тело закончившегося депозита не могу снять.
anikola13
 
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