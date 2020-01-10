torrent78 написав:

, гран мерси!Я себе устроила "банковский день" сегодня, 2 карты надо было обменять по истёкшему сроку действия, куда-то докинуть налика (завтра РД, добежать не успеет, провтыкала перевести по СЭП за праздниками), где-то доки обновить... в общем, 4 банка посещённых с паспортом и - по выходе из всех них - порылась в браузере, искала ближайшую точку выдачи Моно - дай, думаю, зайду.Метро Минская, отделение почты Justin, меня девушка - сотрудница почты быстренько поинформировала, что, "к сожалению, есть ТОЛЬКО Виза... если вам нужно Мастеркард - должны подвезти на неделе..."))) нет! не надо! дайте Визу!В общем, девица очень толковая, мало в каком отделении банка так грамотно помогают, пусть даже с отдельным банковским продуктом, (в котором я тоже хорошо разбираюсь) как она мне за 1 мин. помогла заменить карту. Вот был бы тут офпред - точно бы накидала данных, чтобы девушке премию выписали.Итог - Виза в лапках, кому ещё надо - карта точек выдачи на экране и просто идя мимо - спрашиваем. У меня с 1-го раза сработало.