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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.6 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
2
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:41

  torrent78 написав:demichh , гран мерси!

Я себе устроила "банковский день" сегодня, 2 карты надо было обменять по истёкшему сроку действия, куда-то докинуть налика (завтра РД, добежать не успеет, провтыкала перевести по СЭП за праздниками), где-то доки обновить... в общем, 4 банка посещённых с паспортом и - по выходе из всех них - порылась в браузере, искала ближайшую точку выдачи Моно - дай, думаю, зайду.

Метро Минская, отделение почты Justin, меня девушка - сотрудница почты быстренько поинформировала, что, "к сожалению, есть ТОЛЬКО Виза... если вам нужно Мастеркард - должны подвезти на неделе..."))) нет! не надо! дайте Визу!
В общем, девица очень толковая, мало в каком отделении банка так грамотно помогают, пусть даже с отдельным банковским продуктом, (в котором я тоже хорошо разбираюсь) как она мне за 1 мин. помогла заменить карту. Вот был бы тут офпред - точно бы накидала данных, чтобы девушке премию выписали.

Итог - Виза в лапках, кому ещё надо - карта точек выдачи на экране и просто идя мимо - спрашиваем. У меня с 1-го раза сработало.


Еще месяц назад давали Визу 4441... на Justin.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:38

  anikola13 написав:У всех так или только у меня? Сегодня не падают проценты и тело закончившегося депозита не могу снять.

я тоже не могу снять
поддержка пишет: "ждите, в течение дня. Более точной информации нет"
plastische
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:26

  plastische написав:
  anikola13 написав:У всех так или только у меня? Сегодня не падают проценты и тело закончившегося депозита не могу снять.

я тоже не могу снять
поддержка пишет: "ждите, в течение дня. Более точной информации нет"

Я вчора знімав без проблем відсотки і тіло на картку
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:22

Sain_повернувся
вчора все працювало. Питання за сьогодні.
в мене капіталізація, відсотки та тіло прийшли після скарги на чат та телефон.
У дружини - ні. Поки заявку не подавали.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:34

Письмо с предложением "пополнить карту, не выходя из дома" (после заноса нескольких тыс. грн. налом в кассу а-банка) сегодня гуглом определено туда, где ему самое место - в спам. Алилуйя.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 20:03

M-Audio За кассу кешбек не дают
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:49

Re: Monobank

  torrent78 написав:Итог - Виза в лапках

А в чем преимущество ВИзы?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:11

  ukrprom2014 написав:
  torrent78 написав:Итог - Виза в лапках

А в чем преимущество ВИзы?

Снимать обычно больше дает в чужих банкоматах.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:22

Slx
Снимать в банкоматах с комиссией - то для эстетствующих гурманов :mrgreen:
Vorlon
 
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