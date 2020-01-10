І до чого тут перевага картки Visa від Моно, про яку йшла мова вище?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:45
Re: Monobank
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:07
Нехилая такая цепище, так клацать по кнопкам никаких пальцев не хватит
а главное - так а зачем в таком случае виза мони?
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