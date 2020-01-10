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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.6 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
40%
2
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:45

Re: Monobank

ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:Slx
Снимать в банкоматах с комиссией - то для эстетствующих гурманов :mrgreen:

Я без комиссий снимаю по цепочке МОНО-ТАС.Б5-ТАС.Ощад-ТАС.

І до чого тут перевага картки Visa від Моно, про яку йшла мова вище?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:07

  ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:Slx
Снимать в банкоматах с комиссией - то для эстетствующих гурманов :mrgreen:

Я без комиссий снимаю по цепочке МОНО-ТАС.Б5-ТАС.Ощад-ТАС.Плативка снимаю в течении 5 минут любую сумму в любом банкомате. И Плативка кстати, не смотря на то что ВИЗА, больше 2000грн. за 1 раз не снимает :(

Нехилая такая цепище, так клацать по кнопкам никаких пальцев не хватит :mrgreen:
а главное - так а зачем в таком случае виза мони?
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