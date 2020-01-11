І до чого тут перевага картки Visa від Моно, про яку йшла мова вище?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:45
Re: Monobank
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:07
Нехилая такая цепище, так клацать по кнопкам никаких пальцев не хватит
а главное - так а зачем в таком случае виза мони?
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:23
Re: Monobank
Та нормальна чотирьохходівочка...на жаль вже з 20 січня року 2020 не актуальна.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 11 січ, 2020 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:32
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:40
Vorlon, так карти деяких банків бувають в недоступності.
Он Фарса немає в багатьох навіть обласних центрах.
Ну і карти Алли платні без лишніх рухів.
А Ахметбай хоче щоб тільки його агрегати юзали...інакше коміс.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 18:13
Re: Monobank
Почему с 15-го? С 20 в новых тарифах указано
Додано: Суб 11 січ, 2020 18:34
гоняйте в альфу,ПУМБ,восток,прокредит,конкорд,приват-конкорд и да будет совсем бесплатно банку
никому не верю
Додано: Суб 11 січ, 2020 18:44
Дякую що поправили.
Драконівські тарифи з 20 січня Ви праві.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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