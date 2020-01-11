Додано: Суб 11 січ, 2020 17:40

Vorlon, так карти деяких банків бувають в недоступності.

Он Фарса немає в багатьох навіть обласних центрах.

Ну і карти Алли платні без лишніх рухів.

А Ахметбай хоче щоб тільки його агрегати юзали...інакше коміс.