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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1666166716681669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
3
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:24

  ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:Slx
Снимать в банкоматах с комиссией - то для эстетствующих гурманов :mrgreen:

Я без комиссий снимаю по цепочке МОНО-ТАС.Б5-ТАС.Ощад-ТАС.Плативка снимаю в течении 5 минут любую сумму в любом банкомате. И Плативка кстати, не смотря на то что ВИЗА, больше 2000грн. за 1 раз не снимает :(


Даже после 20 го схема будет работать, но нужно будет средства снимать с ощадника через 2 банковских дня (день зачисления и день снятия, как я понял не считаются, так что должен быть между ними 1 полный банковский день [выходные тоже не катят] отлёжки).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:29

Amid
Схема может и будет работать, но ведь это лютый маразм! :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:31

  Amid написав:
  ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:Slx
Снимать в банкоматах с комиссией - то для эстетствующих гурманов :mrgreen:

Я без комиссий снимаю по цепочке МОНО-ТАС.Б5-ТАС.Ощад-ТАС.Плативка снимаю в течении 5 минут любую сумму в любом банкомате. И Плативка кстати, не смотря на то что ВИЗА, больше 2000грн. за 1 раз не снимает :(


Даже после 20 го схема будет работать, но нужно будет средства снимать с ощадника через 2 банковских дня (день зачисления и день снятия, как я понял не считаются, так что должен быть между ними 1 полный банковский день [выходные тоже не катят] отлёжки).

Побольше писать надо об этом и все будет ок. Дело Коваля живет
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:37

  curiousobro написав:
  Amid написав:Я без комиссий снимаю по цепочке МОНО-ТАС.Б5-ТАС.Ощад-ТАС.Плативка снимаю в течении 5 минут любую сумму в любом банкомате. И Плативка кстати, не смотря на то что ВИЗА, больше 2000грн. за 1 раз не снимает :(


Даже после 20 го схема будет работать, но нужно будет средства снимать с ощадника через 2 банковских дня (день зачисления и день снятия, как я понял не считаются, так что должен быть между ними 1 полный банковский день [выходные тоже не катят] отлёжки).

Побольше писать надо об этом и все будет ок. Дело Коваля живет[/quote]
Было офигительно, если бы влад коваль разоблачил бы эту схему, а не то, что гaд сделал
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:03

Re: Monobank

  Amid написав:Даже после 20 го схема будет работать, но нужно будет средства снимать с ощадника через 2 банковских дня

А розкажіть яким макаром без коміса їх туди закинути? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:16

  Квесторе_поверніться написав:Vorlon, так карти деяких банків бувають в недоступності.
Он Фарса немає в багатьох навіть обласних центрах.
Ну і карти Алли платні без лишніх рухів.
А Ахметбай хоче щоб тільки його агрегати юзали...інакше коміс.

Если нащот альфы я допустим согласен, есть риск напоротса на западло, но вот с обналичкой, при нужде, через пумбу шо не так?

зы через Абанк кто нить пыталса уже бабло с депозитов снимать? Был седня в отделении ломбарда, но чот забыл спросить йоопт..
escobar
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