|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:24
Даже после 20 го схема будет работать, но нужно будет средства снимать с ощадника через 2 банковских дня (день зачисления и день снятия, как я понял не считаются, так что должен быть между ними 1 полный банковский день [выходные тоже не катят] отлёжки).
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1187
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:29
Amid
Схема может и будет работать, но ведь это лютый маразм!
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7704
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:31
Amid написав:
Даже после 20 го схема будет работать, но нужно будет средства снимать с ощадника через 2 банковских дня (день зачисления и день снятия, как я понял не считаются, так что должен быть между ними 1 полный банковский день [выходные тоже не катят] отлёжки).
Побольше писать надо об этом и все будет ок. Дело Коваля живет
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2528
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:37
curiousobro написав: Amid написав:
Я без комиссий снимаю по цепочке МОНО-ТАС.Б5-ТАС.Ощад-ТАС.Плативка снимаю в течении 5 минут любую сумму в любом банкомате. И Плативка кстати, не смотря на то что ВИЗА, больше 2000грн. за 1 раз не снимает
Даже после 20 го схема будет работать, но нужно будет средства снимать с ощадника через 2 банковских дня (день зачисления и день снятия, как я понял не считаются, так что должен быть между ними 1 полный банковский день [выходные тоже не катят] отлёжки).
Побольше писать надо об этом и все будет ок. Дело Коваля живет[/quote]
Было офигительно, если бы влад коваль разоблачил бы эту схему, а не то, что гaд сделал
+100 грн
за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн
к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10312
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 1454 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:03
Amid написав:
Даже после 20 го схема будет работать, но нужно будет средства снимать с ощадника через 2 банковских дня
А розкажіть яким макаром без коміса їх туди закинути?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 31312
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1576 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:16
Квесторе_поверніться написав:Vorlon
, так карти деяких банків бувають в недоступності.
Он Фарса немає в багатьох навіть обласних центрах.
Ну і карти Алли платні без лишніх рухів.
А Ахметбай хоче щоб тільки його агрегати юзали...інакше коміс.
Если нащот альфы я допустим согласен, есть риск напоротса на западло, но вот с обналичкой, при нужде, через пумбу шо не так?
зы через Абанк кто нить пыталса уже бабло с депозитов снимать? Был седня в отделении ломбарда, но чот забыл спросить йоопт..
-
escobar
-
-
- Повідомлень: 268
- З нами з: 30.05.19
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|