З Приватом? Вроді з Аллою.
Ясно шо ясно...даремно бурчать...мабуть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35
З Приватом? Вроді з Аллою.
Ясно шо ясно...даремно бурчать...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35
Котя радовал недавно, что депо монобанка можно без комиссии в отделениях Абанки снимать, интересно как оно на практике..
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:37
Ни при чем, конечно, тогда в привате комиссию за темные делишки с копилкой планово ввели, а не после жырного троллинга гороха в камментах фейсбучка.
Востаннє редагувалось escobar в Суб 11 січ, 2020 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:37
Re: Monobank
Прямо з карти Моні?
Поповнювати чув...знімати не чув...а де Котя про це говорив?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:41
Левая инфа.
Востаннє редагувалось escobar в Суб 11 січ, 2020 21:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:08
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:25
Re: Monobank
Шановні колеги, хтось поповнював депозит по ібану? Бо аплікухе світить ібан як рахунок для фізичних осіб 2620, при цьому отримувач - універсал банк (а не фізособа).
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