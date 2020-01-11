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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1667166816691670

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Monobank 4.4 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
57%
4
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35

  Amid написав:Причём тут история Коваля с приватом. Это же ясно из новых тарифов видно

З Приватом? Вроді з Аллою.
Ясно шо ясно...даремно бурчать...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35

  Квесторе_поверніться написав:
  escobar написав:через Абанк кто нить пыталса уже бабло с депозитов снимать?

Депо-КДВ-каса - так і знімаю.
Але перед тим дзвоню щоб касу готівкою підкріпили.

Котя радовал недавно, что депо монобанка можно без комиссии в отделениях Абанки снимать, интересно как оно на практике..
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:37

  Amid написав:Причём тут история Коваля с приватом. Это же ясно из новых тарифов видно

Ни при чем, конечно, тогда в привате комиссию за темные делишки с копилкой планово ввели, а не после жырного троллинга гороха в камментах фейсбучка.
Востаннє редагувалось escobar в Суб 11 січ, 2020 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:37

Re: Monobank

  escobar написав:Котя радовал недавно, что депо монобанка можно без комиссии в отделениях Абанки снимать

Прямо з карти Моні?
Поповнювати чув...знімати не чув...а де Котя про це говорив?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:41

Левая инфа.
Востаннє редагувалось escobar в Суб 11 січ, 2020 21:40, всього редагувалось 2 разів.
escobar
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:08

  escobar написав:Снятие с карты без комиссии тока в отделениях ТАСа.
Моно рассылку 3 января с этими новостями делал.

Вряд ли. Это комис ТАСа убирался вроде, но 0,5% всегда останутся - инначе бы и в Универсале без комиса снятие было бы.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:25

Re: Monobank

Шановні колеги, хтось поповнював депозит по ібану? Бо аплікухе світить ібан як рахунок для фізичних осіб 2620, при цьому отримувач - універсал банк (а не фізособа).
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