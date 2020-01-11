З Приватом? Вроді з Аллою.
Ясно шо ясно...даремно бурчать...мабуть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35
З Приватом? Вроді з Аллою.
Ясно шо ясно...даремно бурчать...мабуть.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35
Котя радовал недавно, что депо монобанка можно без комиссии в отделениях Абанки снимать, интересно как оно на практике..
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:37
Ни при чем, конечно, тогда в привате комиссию за темные делишки с копилкой планово ввели, а не после жырного троллинга гороха в камментах фейсбучка.
Востаннє редагувалось escobar в Суб 11 січ, 2020 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:37
Re: Monobank
Прямо з карти Моні?
Поповнювати чув...знімати не чув...а де Котя про це говорив?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:41
Левая инфа.
Востаннє редагувалось escobar в Суб 11 січ, 2020 21:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:08
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:25
Re: Monobank
Шановні колеги, хтось поповнював депозит по ібану? Бо аплікухе світить ібан як рахунок для фізичних осіб 2620, при цьому отримувач - універсал банк (а не фізособа).
.......
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:44
Re: Monobank
Поповнював в грудні по реквизитах ібан з привата, все дійшло, написав як було показано в додатку моно, отримувач універсал банк, кешбек 0.6% теж прийшов.
Додано: Нед 12 січ, 2020 08:24
Пополнял буквально позавчера. Все из Аллы дошло норм и с кишмишем. Там я так понимаю не так важен номер счёта как важна текстовка в назначении платежа где указан номер депозитного договора. Кстати я отправлял по реквизитам отправленным себе на мыло. Они отличаются от тех что светит аппликуха. Если в аппке зашит номер ибана для 2620 (счета физ лиц), то на мыло приходит ибан для 2924 (транзитные счета). Так что если вас смущает тот факт, что получателем на 2620 указан Универсал банк, пришлите себе на мыло реквизиты и 2924 это уж точно будет не счетом физика
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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