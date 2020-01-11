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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 10:27
Сегодня переводил деньги с черной карты на белую. Моня заблокировал транзакцию: "Кошти на рахунок остаточно не зараховані до підтвердження джерел походження, відповідно до Постанови НБУ №705 від 05.11.2014 та №492 від 12.11.2003". У кого нибудь было такое? Через сколько реально разблокировать деньги? Саппорт отвечает что все инструкции по дальнейшим действиям выслали на электронную почту. Письма пока нету.
Додано: Нед 12 січ, 2020 10:50
XsanyaX
велику суму самі собі перекидали?
+50грн !
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