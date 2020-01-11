Додано: Нед 12 січ, 2020 12:35

Итак, деньги зачислили. На фин. мониторинге провисели 2 часа. Не думал, что даже такие суммы уже попадают под мониторинг. В след раз, если придется, буду разбивать на транзакции по пару тысяч. Надеюсь 2к не попадает под мониторинг?



По поводу саппорта - сразу обратился в телеграм чат. Там оператор сказал - читайте на почте письмо. На вопрос, сколько ждать это письмо, ответил - ждите, сегодня будет. Прождав почти 2 часа,(за это время уже прошерстив инет на эту тему, понял что рассмотрение фин. мониторингом у некоторых длится месяцами) и так и не дождавшись письма, уже позвонил в саппорт. Там оператор сказала что, да, транзакция на фин.мониторинге, смотрите почту. Сказав ей что письма нету и небыло уже почти 2 часа - обещала всё уточнить, и перезвонить в течении часа. Через 5 мин после этого зачислились деньги на карту. Еще через 5 мин позвонила этот же оператор и сказала проверять баланс, транзакция прошла фин.мониторинг.



Из этого всего для себя сделал вывод - больше никаких пополнений моня-карт на большие суммы.