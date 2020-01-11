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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
4
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:27

Сегодня переводил деньги с черной карты на белую. Моня заблокировал транзакцию: "Кошти на рахунок остаточно не зараховані до підтвердження джерел походження, відповідно до Постанови НБУ №705 від 05.11.2014 та №492 від 12.11.2003". У кого нибудь было такое? Через сколько реально разблокировать деньги? Саппорт отвечает что все инструкции по дальнейшим действиям выслали на электронную почту. Письма пока нету.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:50

XsanyaX
велику суму самі собі перекидали?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:50

  greenozon написав:XsanyaX
велику суму самі собі перекидали?

25k
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 11:41

XsanyaX, это мониторинг.
Но важна и предыдущая история транзакций. Ну и анкета (типа доходы-расходы)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:35

Итак, деньги зачислили. На фин. мониторинге провисели 2 часа. Не думал, что даже такие суммы уже попадают под мониторинг. В след раз, если придется, буду разбивать на транзакции по пару тысяч. Надеюсь 2к не попадает под мониторинг?

По поводу саппорта - сразу обратился в телеграм чат. Там оператор сказал - читайте на почте письмо. На вопрос, сколько ждать это письмо, ответил - ждите, сегодня будет. Прождав почти 2 часа,(за это время уже прошерстив инет на эту тему, понял что рассмотрение фин. мониторингом у некоторых длится месяцами) и так и не дождавшись письма, уже позвонил в саппорт. Там оператор сказала что, да, транзакция на фин.мониторинге, смотрите почту. Сказав ей что письма нету и небыло уже почти 2 часа - обещала всё уточнить, и перезвонить в течении часа. Через 5 мин после этого зачислились деньги на карту. Еще через 5 мин позвонила этот же оператор и сказала проверять баланс, транзакция прошла фин.мониторинг.

Из этого всего для себя сделал вывод - больше никаких пополнений моня-карт на большие суммы.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:39

  Вкладчик1234 написав:XsanyaX, это мониторинг.
Но важна и предыдущая история транзакций. Ну и анкета (типа доходы-расходы)


За это я не переживал - всегда пополнял черную карту со своей же карты, только другого банка... Уже думал, придется идти в тот банк и брать подтверждение, откуда на той карте деньги взялись.
XsanyaX
 
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