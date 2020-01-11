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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 10:27
Сегодня переводил деньги с черной карты на белую. Моня заблокировал транзакцию: "Кошти на рахунок остаточно не зараховані до підтвердження джерел походження, відповідно до Постанови НБУ №705 від 05.11.2014 та №492 від 12.11.2003". У кого нибудь было такое? Через сколько реально разблокировать деньги? Саппорт отвечает что все инструкции по дальнейшим действиям выслали на электронную почту. Письма пока нету.
Додано: Нед 12 січ, 2020 10:50
XsanyaX
велику суму самі собі перекидали?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 12 січ, 2020 11:41
XsanyaX, это мониторинг.
Но важна и предыдущая история транзакций. Ну и анкета (типа доходы-расходы)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:35
Итак, деньги зачислили. На фин. мониторинге провисели 2 часа. Не думал, что даже такие суммы уже попадают под мониторинг. В след раз, если придется, буду разбивать на транзакции по пару тысяч. Надеюсь 2к не попадает под мониторинг?
По поводу саппорта - сразу обратился в телеграм чат. Там оператор сказал - читайте на почте письмо. На вопрос, сколько ждать это письмо, ответил - ждите, сегодня будет. Прождав почти 2 часа,(за это время уже прошерстив инет на эту тему, понял что рассмотрение фин. мониторингом у некоторых длится месяцами) и так и не дождавшись письма, уже позвонил в саппорт. Там оператор сказала что, да, транзакция на фин.мониторинге, смотрите почту. Сказав ей что письма нету и небыло уже почти 2 часа - обещала всё уточнить, и перезвонить в течении часа. Через 5 мин после этого зачислились деньги на карту. Еще через 5 мин позвонила этот же оператор и сказала проверять баланс, транзакция прошла фин.мониторинг.
Из этого всего для себя сделал вывод - больше никаких пополнений моня-карт на большие суммы.
Додано: Нед 12 січ, 2020 12:39
За это я не переживал - всегда пополнял черную карту со своей же карты, только другого банка... Уже думал, придется идти в тот банк и брать подтверждение, откуда на той карте деньги взялись.
Додано: Нед 12 січ, 2020 14:07
Возможно пополняя карту вы могли превысить существующий в моне лимит в 250к грн. поступлений с начала месяца, от того и возбудился фин-мон. Если это не так, то скорее всего Ваши деньги заблокировали по ошибке (любая система иногда глючит). Об том что блок был ошибочен кстати косвенно свидетельствует тот факт, что Ваши деньги довольно быстро разблокировали, причем без предоставления каких-либо доков. Ведь блочит система автоматом по каким-то введенным в нее критериям. А когда после вашего второго звонка живой человек "соизволил поднять попу" и посмотрел на операцию, то понял, что блок был неправомерен и сразу разблокировал сумму.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:33
Re: Monobank
Так что, если есть, грубо говоря, Заначка 10т$, которую собирал всю жизнь и решил закинуть в банк, то в дальнейшем, У банка, могут возникнуть вопросы, откуда бабки?
И как им доказывать что это накопления за всю жизнь? Заблочат и не вернут???
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:42
Re: Monobank
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Додано: Нед 12 січ, 2020 15:43
Re: Monobank
Заблочити можуть...але з часом повернуть...якщо не побачать складу злочину.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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