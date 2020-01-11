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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1669167016711672>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
4
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
56%
5
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:27

Сегодня переводил деньги с черной карты на белую. Моня заблокировал транзакцию: "Кошти на рахунок остаточно не зараховані до підтвердження джерел походження, відповідно до Постанови НБУ №705 від 05.11.2014 та №492 від 12.11.2003". У кого нибудь было такое? Через сколько реально разблокировать деньги? Саппорт отвечает что все инструкции по дальнейшим действиям выслали на электронную почту. Письма пока нету.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:50

XsanyaX
велику суму самі собі перекидали?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:50

  greenozon написав:XsanyaX
велику суму самі собі перекидали?

25k
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 11:41

XsanyaX, это мониторинг.
Но важна и предыдущая история транзакций. Ну и анкета (типа доходы-расходы)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:35

Итак, деньги зачислили. На фин. мониторинге провисели 2 часа. Не думал, что даже такие суммы уже попадают под мониторинг. В след раз, если придется, буду разбивать на транзакции по пару тысяч. Надеюсь 2к не попадает под мониторинг?

По поводу саппорта - сразу обратился в телеграм чат. Там оператор сказал - читайте на почте письмо. На вопрос, сколько ждать это письмо, ответил - ждите, сегодня будет. Прождав почти 2 часа,(за это время уже прошерстив инет на эту тему, понял что рассмотрение фин. мониторингом у некоторых длится месяцами) и так и не дождавшись письма, уже позвонил в саппорт. Там оператор сказала что, да, транзакция на фин.мониторинге, смотрите почту. Сказав ей что письма нету и небыло уже почти 2 часа - обещала всё уточнить, и перезвонить в течении часа. Через 5 мин после этого зачислились деньги на карту. Еще через 5 мин позвонила этот же оператор и сказала проверять баланс, транзакция прошла фин.мониторинг.

Из этого всего для себя сделал вывод - больше никаких пополнений моня-карт на большие суммы.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 12:39

  Вкладчик1234 написав:XsanyaX, это мониторинг.
Но важна и предыдущая история транзакций. Ну и анкета (типа доходы-расходы)


За это я не переживал - всегда пополнял черную карту со своей же карты, только другого банка... Уже думал, придется идти в тот банк и брать подтверждение, откуда на той карте деньги взялись.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 14:07

  XsanyaX написав:
  Вкладчик1234 написав:XsanyaX, это мониторинг.
Но важна и предыдущая история транзакций. Ну и анкета (типа доходы-расходы)


За это я не переживал - всегда пополнял черную карту со своей же карты, только другого банка... Уже думал, придется идти в тот банк и брать подтверждение, откуда на той карте деньги взялись.

Возможно пополняя карту вы могли превысить существующий в моне лимит в 250к грн. поступлений с начала месяца, от того и возбудился фин-мон. Если это не так, то скорее всего Ваши деньги заблокировали по ошибке (любая система иногда глючит). Об том что блок был ошибочен кстати косвенно свидетельствует тот факт, что Ваши деньги довольно быстро разблокировали, причем без предоставления каких-либо доков. Ведь блочит система автоматом по каким-то введенным в нее критериям. А когда после вашего второго звонка живой человек "соизволил поднять попу" и посмотрел на операцию, то понял, что блок был неправомерен и сразу разблокировал сумму.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:33

Re: Monobank

Так что, если есть, грубо говоря, Заначка 10т$, которую собирал всю жизнь и решил закинуть в банк, то в дальнейшем, У банка, могут возникнуть вопросы, откуда бабки?
И как им доказывать что это накопления за всю жизнь? Заблочат и не вернут??? :shock:
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:42

Re: Monobank

  mihasik написав:Заначка 10т$

Це більше Фонду...таку заначку в 2 банки слід закидати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:43

Re: Monobank

  mihasik написав:Заблочат и не вернут???

Заблочити можуть...але з часом повернуть...якщо не побачать складу злочину.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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