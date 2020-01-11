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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1669167016711672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
4
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
56%
5
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:45

у меня на одной из нескольких семейных карт зарезали с июня кеш на 1/1.
всего за полтора года по этой карте прошло кеша на 700грн. на днях наконец нашел время в суппорт написать на эту тему, думали где-то полдня, потом посоветовали больше этой картой пользоваться и типа может быть когда-то все будет.

лольный банк какой-то) понятно что эта карта пойдет на полку с таким отношением. мне проще заюзать любую другую карту, которая из коробки работает нормально, а не будет так работать "когда нибудь потом"
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:54

  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:Заблочат и не вернут???

Заблочити можуть...але з часом повернуть...якщо не побачать складу злочину.

Должны вернуть даже если увидят
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  #<1 ... 1669167016711672
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