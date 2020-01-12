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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:45
у меня на одной из нескольких семейных карт зарезали с июня кеш на 1/1.
всего за полтора года по этой карте прошло кеша на 700грн. на днях наконец нашел время в суппорт написать на эту тему, думали где-то полдня, потом посоветовали больше этой картой пользоваться и типа может быть когда-то все будет.
лольный банк какой-то) понятно что эта карта пойдет на полку с таким отношением. мне проще заюзать любую другую карту, которая из коробки работает нормально, а не будет так работать "когда нибудь потом"
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Додано: Нед 12 січ, 2020 15:54
Квесторе_поверніться написав: mihasik написав:
Заблочат и не вернут???
Заблочити можуть...але з часом повернуть...якщо не побачать складу злочину.
Должны вернуть даже если увидят
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:11
Flamingo написав:
Возможно пополняя карту вы могли превысить существующий в моне лимит в 250к грн. поступлений с начала месяца, от того и возбудился фин-мон.
Нет, до 250к еще очень далеко...
Так что, Вы правы, - скорее всего ошибочно заблокировали.
И у мони я почему то в списке неблагонадежных - пользуюсь почти 2 года, был депо несколько месяцев, а кредитный лимит с самого начала = 0. Периодически запрашиваю повышение, но они отказывают. Может это тоже была одна из причин блокировки.
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XsanyaX
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:28
XsanyaX написав:
кредитный лимит с самого начала = 0
Нафиг он здесь нужен? Ну разве что "Покупка частями" пользоваться...
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Vorlon
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:41
Boundless написав:
Шановні колеги, хтось поповнював депозит по ібану? Бо аплікухе світить ібан як рахунок для фізичних осіб 2620, при цьому отримувач - універсал банк
Але ID код (податковий) там стоїть Ваш, вірно?
Я не пишу "отримувач - універсал банк", я пишу "отримувач - Justit"
І все приходить.
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justit
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:53
Vorlon написав:
Нафиг он здесь нужен?
Случаи бывают всякие. Может и пригодится. Я уже приводил ранее примеры, что можно:
1. Оплатить что-нибудь, что не окешбечивается ничем, или кэшбек есть, но оплата идет с комисом, который не перекрывается кэшбеком (например, мелкая комуналь типа домофон).
2. Другая крайность - оплатить что-то очень дорогое, оплату чего невозможно разбить на части, и даже 1% от стоимости чего выше чем месячный лимит кэшбека по другим имеющимся картам.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:55
Flamingo написав:
Возможно пополняя карту вы могли превысить существующий в моне лимит в 250к грн. поступлений с начала месяца, от того и возбудился фин-мон.
Такие суммы вообще разве в покуистах вроде бегемота или ощАда стоит гонять. Если только это не белый доход ФОПа..
Востаннє редагувалось escobar
в Нед 12 січ, 2020 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:58
Flamingo
Это я понимаю, но вряд ли коллега для этих редких случаев просит лимит. У меня сейчас и Альфа, и Моно с нетронутыми лимитами по 50к. В пределах страны предпочту использовать Альфу если потребуется (теперь с полноценным грейсом!) - она хоть не стучит в БКИ на меня.
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Vorlon
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:16
Flamingo написав: Vorlon написав:
Нафиг он здесь нужен?
Случаи бывают всякие. Может и пригодится. Я уже приводил ранее примеры, что можно:
1. Оплатить что-нибудь, что не окешбечивается ничем, или кэшбек есть, но оплата идет с комисом, который не перекрывается кэшбеком (например, мелкая комуналь типа домофон).
2. Другая крайность - оплатить что-то очень дорогое, оплату чего невозможно разбить на части, и даже 1% от стоимости чего выше чем месячный лимит кэшбека по другим имеющимся картам.
Я кред лим использую под оплату налогов.
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antey718
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:40
justit написав: Boundless написав:
Шановні колеги, хтось поповнював депозит по ібану? Бо аплікухе світить ібан як рахунок для фізичних осіб 2620, при цьому отримувач - універсал банк
Але ID код (податковий) там стоїть Ваш, вірно?
Я не пишу "отримувач - універсал банк", я пишу "отримувач - Justit"
І все приходить.
Из личного опыта я понял что существует 2 вида реквизитов для пополнения депо, которые дает Моня:
1. В приложении Моня показывает ИБАН вашего 2620 - тогда логично указывать получателем себя + Ваш ИНН.
2. Если заказать реквизиты пополнения депо себе на мыло, то приходит ИБАН мониного 2924 - тогда логично указывать получателем Универсалбанк + его ЕДРПОУ
Оба вида пополнения, я так понимаю, равнозначны - позавчера я пополнял депо вторым способом - на удивление все из Аллы долетело очень быстро
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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