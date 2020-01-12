Додано: Нед 12 січ, 2020 15:45

у меня на одной из нескольких семейных карт зарезали с июня кеш на 1/1.

всего за полтора года по этой карте прошло кеша на 700грн. на днях наконец нашел время в суппорт написать на эту тему, думали где-то полдня, потом посоветовали больше этой картой пользоваться и типа может быть когда-то все будет.



лольный банк какой-то) понятно что эта карта пойдет на полку с таким отношением. мне проще заюзать любую другую карту, которая из коробки работает нормально, а не будет так работать "когда нибудь потом"