Это понятно. Но тут за 25т.грн вопросы возникают. Вопрос,как им доказывать, если это сбережения?
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Додано: Нед 12 січ, 2020 19:00
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:17
Re: Monobank
Можна довідку про зарплату за рік-два принести. Там буде більше 200000.
В кого немає зарплати виписки з інших банків шо там грошенята лежали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:20
Не зовсім, у додатку спочатку пишуть номер котла (2924), а IBAN поточного (2620), а потім уже МФО та ЄДРПОУ банка, що є правильним, якщо слати прямо на вказаний котел, але неправильним, якщо слати на вказаний IBAN (тоді потрібно вказувати РНОКПП). Про що, власне, і було запитання. На пошту дійсно приходять більш узгоджені між собою реквізити, тому у вас і не було проблем.
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