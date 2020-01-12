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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1670167116721673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
55%
6
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:00

  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:Заначка 10т$

Це більше Фонду...таку заначку в 2 банки слід закидати.

Это понятно. Но тут за 25т.грн вопросы возникают. Вопрос,как им доказывать, если это сбережения?
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:17

Re: Monobank

  mihasik написав:Вопрос,как им доказывать, если это сбережения?

Можна довідку про зарплату за рік-два принести. Там буде більше 200000.
В кого немає зарплати виписки з інших банків шо там грошенята лежали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:20

  Flamingo написав:1. В приложении Моня показывает ИБАН вашего 2620 - тогда логично указывать получателем себя + Ваш ИНН.

Не зовсім, у додатку спочатку пишуть номер котла (2924), а IBAN поточного (2620), а потім уже МФО та ЄДРПОУ банка, що є правильним, якщо слати прямо на вказаний котел, але неправильним, якщо слати на вказаний IBAN (тоді потрібно вказувати РНОКПП). Про що, власне, і було запитання. На пошту дійсно приходять більш узгоджені між собою реквізити, тому у вас і не було проблем.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 21:34

Re: Monobank

Flamingo написав:
  justit написав:
  Boundless написав:Шановні колеги, хтось поповнював депозит по ібану? Бо аплікухе світить ібан як рахунок для фізичних осіб 2620, при цьому отримувач - універсал банк


Але ID код (податковий) там стоїть Ваш, вірно?
Я не пишу "отримувач - універсал банк", я пишу "отримувач - Justit"
І все приходить.

Из личного опыта я понял что существует 2 вида реквизитов для пополнения депо, которые дает Моня:
1. В приложении Моня показывает ИБАН вашего 2620 - тогда логично указывать получателем себя + Ваш ИНН.
2. Если заказать реквизиты пополнения депо себе на мыло, то приходит ИБАН мониного 2924 - тогда логично указывать получателем Универсалбанк + его ЕДРПОУ

Оба вида пополнения, я так понимаю, равнозначны - позавчера я пополнял депо вторым способом - на удивление все из Аллы долетело очень быстро
Спасибо Flamingo, на почту приходят корректный ибан (2924...). А в апликухе ибан 2620 + отримувач -универсал банк + едпроу банка и это меня смутило. От этой ветки больше пользы, чем от мониной поддержки
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Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 06:50

Boundless
Монина поддержка уже скатилась на уровень А-банка.
Два часа меня консультировали.... Не увидели разницу между СЕП и SEPA платежом. :mrgreen:
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