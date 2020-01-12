Это понятно. Но тут за 25т.грн вопросы возникают. Вопрос,как им доказывать, если это сбережения?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:00
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:17
Re: Monobank
Можна довідку про зарплату за рік-два принести. Там буде більше 200000.
В кого немає зарплати виписки з інших банків шо там грошенята лежали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:20
Не зовсім, у додатку спочатку пишуть номер котла (2924), а IBAN поточного (2620), а потім уже МФО та ЄДРПОУ банка, що є правильним, якщо слати прямо на вказаний котел, але неправильним, якщо слати на вказаний IBAN (тоді потрібно вказувати РНОКПП). Про що, власне, і було запитання. На пошту дійсно приходять більш узгоджені між собою реквізити, тому у вас і не було проблем.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 12 січ, 2020 20:36
Додано: Нед 12 січ, 2020 21:34
Re: Monobank
Спасибо Flamingo, на почту приходят корректный ибан (2924...). А в апликухе ибан 2620 + отримувач -универсал банк + едпроу банка и это меня смутило. От этой ветки больше пользы, чем от мониной поддержки
.......
Додано: Пон 13 січ, 2020 06:50
Boundless
Монина поддержка уже скатилась на уровень А-банка.
Два часа меня консультировали.... Не увидели разницу между СЕП и SEPA платежом.
Додано: Пон 13 січ, 2020 08:31
1 - 100%
2 - заказать реквизиты на email можно как в пункте "Зарплата", так и в пункте "Выплаты со счета ФОП". Приходят разные pdf-ки.
В случае с "Зарплата" пришел пришел example.pdf с реквизитами 2924**** (Монин транзитный?)
Отримувач: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
Код ЄДРПОУ банку: 21133352,
в случае "Выплаты со счета ФОП" пришел файл our-spd-details.pdf с реквизитами 2620**** (личный номер счета), Отримувач: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
ІПН (ЄДРПОУ): МОЙ
Вот там, где реквизиты с моим ІПН (ЄДРПОУ) я получателем себя указываю, и все нормально.
С точки зрения логики меня харит то, что В случае с "Зарплата" указан транзитник, ибо я как-то ожидаю, что зарплатный счет должен быть мой
Но то таке, мои ожидания не последняя инстанция
Упс.
А ведь тут речь о пополнении депозита.
То есть никаких В случае с "Зарплата" в принципе не должно быть.
Но проверил.
В приложении реквизиты депозитного счета 2620***
МФО банку 322001
Код ЄДРПОУ банку: 21133352
На почту же прислали с 2924***
МФО банку 322001
Код ЄДРПОУ банку 21133352
Вот где путаница.
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