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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:19
clientage написав:
ну щас вот у меня КБ 15% на Зоотовары за свои, а НЕ за кредитные
Куплю своему котэ кансервов на 3000 грн, думаю месяца на 4 ему хватит, а то щас перебивается с гречки на овсянку, бедняга
А потім Моня скаже, що в них цей магазин в категорії "Продукти"
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she_ne_investor
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Додано: Пон 13 січ, 2020 09:25
she_ne_investor написав: clientage написав:
ну щас вот у меня КБ 15% на Зоотовары за свои, а НЕ за кредитные
Куплю своему котэ кансервов на 3000 грн, думаю месяца на 4 ему хватит, а то щас перебивается с гречки на овсянку, бедняга
А потім Моня скаже, що в них цей магазин в категорії "Продукти"
даа, тут нуна осторожно, загонщики такое могут сказать
Поэтому даже через 100500 раз проверенные ПОСы нуна сначала делать тестовую покупку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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