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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1671167216731674

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.5 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
50%
6
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:19

  clientage написав:ну щас вот у меня КБ 15% на Зоотовары за свои, а НЕ за кредитные
Куплю своему котэ кансервов на 3000 грн, думаю месяца на 4 ему хватит, а то щас перебивается с гречки на овсянку, бедняга :(

А потім Моня скаже, що в них цей магазин в категорії "Продукти" :)
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:25

  she_ne_investor написав:
  clientage написав:ну щас вот у меня КБ 15% на Зоотовары за свои, а НЕ за кредитные
Куплю своему котэ кансервов на 3000 грн, думаю месяца на 4 ему хватит, а то щас перебивается с гречки на овсянку, бедняга :(

А потім Моня скаже, що в них цей магазин в категорії "Продукти" :)

даа, тут нуна осторожно, загонщики такое могут сказать :mrgreen:
Поэтому даже через 100500 раз проверенные ПОСы нуна сначала делать тестовую покупку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 1671167216731674
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