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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.6 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
6
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
57%
8
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:19

  clientage написав:ну щас вот у меня КБ 15% на Зоотовары за свои, а НЕ за кредитные
Куплю своему котэ кансервов на 3000 грн, думаю месяца на 4 ему хватит, а то щас перебивается с гречки на овсянку, бедняга :(

А потім Моня скаже, що в них цей магазин в категорії "Продукти" :)
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 09:25

  she_ne_investor написав:
  clientage написав:ну щас вот у меня КБ 15% на Зоотовары за свои, а НЕ за кредитные
Куплю своему котэ кансервов на 3000 грн, думаю месяца на 4 ему хватит, а то щас перебивается с гречки на овсянку, бедняга :(

А потім Моня скаже, що в них цей магазин в категорії "Продукти" :)

даа, тут нуна осторожно, загонщики такое могут сказать :mrgreen:
Поэтому даже через 100500 раз проверенные ПОСы нуна сначала делать тестовую покупку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 11:58

Re: Monobank

Наблюдал проблему с мобильным применением для Android.
Знакомый летом решил получить карту, отправил свои данные, но так карту до сих пор не получил (приложение не удалял). Вот на днях захотел её получить — заходить в приложение, просит PIN, после ввода долго думает. Удалили данные приложения, пытаемся ввойти, код в SMS не подходит.
Из вразумительного человеческая поддержка сказала получать карту, потом всё наладиться...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:07

MASolomko
Полгода на получение карты - это нереально круто! :mrgreen:
В здравом уме тестировать такой кейс никто не додумался бы конечно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:14

Re: Monobank

Vorlon, не стимулипует Монька, чтобы зразу за картой бежать. Да и через поддержку попробуй ещё свои данные удалить, чтобы потом правильно зарегистрироваться...
Востаннє редагувалось MASolomko в Пон 13 січ, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:52

А зняття готівки в банкоматах банків-партнерів без комісії?
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:54

  Prestol написав:А зняття готівки в банкоматах банків-партнерів без комісії?

Коміс 0,5%.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:57

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:Коміс 0,5%.

Це на зарплатні гроші? А на не зарплатні 0.5+0.5=1%?
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 12:59

  MASolomko написав:Vorlon, не стимулипует Сонька

Що за нова дівуля? І що вона не робить?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:05

  Prestol написав:
  Квесторе_поверніться написав:Коміс 0,5%.

Це на зарплатні гроші? А на не зарплатні 0.5+0.5=1%?

Тут можна глянути (на любі 0,5%)
https://monobankcard.com/wp-content/upl ... taryfy.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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