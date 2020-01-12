А потім Моня скаже, що в них цей магазин в категорії "Продукти"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:19
Додано: Пон 13 січ, 2020 09:25
даа, тут нуна осторожно, загонщики такое могут сказать
Поэтому даже через 100500 раз проверенные ПОСы нуна сначала делать тестовую покупку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 13 січ, 2020 11:58
Re: Monobank
Наблюдал проблему с мобильным применением для Android.
Знакомый летом решил получить карту, отправил свои данные, но так карту до сих пор не получил (приложение не удалял). Вот на днях захотел её получить — заходить в приложение, просит PIN, после ввода долго думает. Удалили данные приложения, пытаемся ввойти, код в SMS не подходит.
Из вразумительного человеческая поддержка сказала получать карту, потом всё наладиться...
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:07
MASolomko
Полгода на получение карты - это нереально круто!
В здравом уме тестировать такой кейс никто не додумался бы конечно...
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:14
Re: Monobank
Vorlon, не стимулипует Монька, чтобы зразу за картой бежать. Да и через поддержку попробуй ещё свои данные удалить, чтобы потом правильно зарегистрироваться...
Востаннє редагувалось MASolomko в Пон 13 січ, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:54
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Додано: Пон 13 січ, 2020 12:57
Re: Monobank
Додано: Пон 13 січ, 2020 12:59
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:05
Тут можна глянути (на любі 0,5%)
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