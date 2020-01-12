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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1672167316741675

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.6 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
6
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
57%
8
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:06

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:Тут можна глянути (на любі 0,5%)

А на зарплатные 0% до 50к в месяц.
ingtrans
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Повідомлень: 388
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:11

  Квесторе_поверніться написав:Тут можна глянути (на любі 0,5%)
https://monobankcard.com/wp-content/upl ... taryfy.pdf

Там взагалі нема слова "банкомат". :)
Prestol
 
Повідомлень: 138
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:12

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут можна глянути (на любі 0,5%)

А на зарплатные 0% до 50к в месяц.

А де в тарифах?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31349
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:13

Re: Monobank

  Кочевник написав:Що за нова дівуля?
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MASolomko
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Повідомлень: 1595
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:16

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:А де в тарифах?

https://www.monobank.ua/taryfy
Друга сторінка, другий абзац.
Востаннє редагувалось Prestol в Пон 13 січ, 2020 13:17, всього редагувалось 2 разів.
Prestol
 
Повідомлень: 138
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:16

Re: Monobank

  Квесторе_поверніться написав:А де в тарифах?

То Вы старые тарифы смотрите, смотрите актуальные - https://www.monobank.ua/taryfy.
ingtrans
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Повідомлень: 388
З нами з: 31.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 13:21

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:А де в тарифах?

То Вы старые тарифы смотрите, смотрите актуальные - https://www.monobank.ua/taryfy.

Дякую. Відстав від життя...рідко Моню юзаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31349
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
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