А на зарплатные 0% до 50к в месяц.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:06
Re: Monobank
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:11
Там взагалі нема слова "банкомат".
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:12
А де в тарифах?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:13
Re: Monobank
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:16
Re: Monobank
Друга сторінка, другий абзац.
Востаннє редагувалось Prestol в Пон 13 січ, 2020 13:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:16
Re: Monobank
То Вы старые тарифы смотрите, смотрите актуальные -
Додано: Пон 13 січ, 2020 13:21
Дякую. Відстав від життя...рідко Моню юзаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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