Проте активно коментуєте.
Партнерство відіграє роль лише у розрізі зняття у касі, для банкоматів немає жодної різниці партнерські вони чи ні, головне, щоб українські.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:29
Проте активно коментуєте.
Партнерство відіграє роль лише у розрізі зняття у касі, для банкоматів немає жодної різниці партнерські вони чи ні, головне, щоб українські.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:35
Re: Monobank
Стор. 4 тарифів: "Зняття готівки за карткою в Українi– 0,9% від суми зняття– безкоштовно, у разі виплати депозитних коштів у валюті у відділенні Універсал Банку"
тазік та абанька зламались на 0%% видачу депо?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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