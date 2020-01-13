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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.6 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
6
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
57%
8
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:29

  Квесторе_поверніться написав:рідко Моню юзаю

Проте активно коментуєте.
  Prestol написав:А зняття готівки в банкоматах банків-партнерів без комісії?

Партнерство відіграє роль лише у розрізі зняття у касі, для банкоматів немає жодної різниці партнерські вони чи ні, головне, щоб українські.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 15:35

Re: Monobank

Стор. 4 тарифів: "Зняття готівки за карткою в Українi– 0,9% від суми зняття– безкоштовно, у разі виплати депозитних коштів у валюті у відділенні Універсал Банку"
тазік та абанька зламались на 0%% видачу депо?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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