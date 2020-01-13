Проте активно коментуєте.
Партнерство відіграє роль лише у розрізі зняття у касі, для банкоматів немає жодної різниці партнерські вони чи ні, головне, щоб українські.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:29
Проте активно коментуєте.
Партнерство відіграє роль лише у розрізі зняття у касі, для банкоматів немає жодної різниці партнерські вони чи ні, головне, щоб українські.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 13 січ, 2020 15:35
Re: Monobank
Стор. 4 тарифів: "Зняття готівки за карткою в Українi– 0,9% від суми зняття– безкоштовно, у разі виплати депозитних коштів у валюті у відділенні Універсал Банку"
тазік та абанька зламались на 0%% видачу депо?
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:29
Re: Monobank
Здравствуйте. Как быстро должна зайти выплата депозита по реквизитам из Моно на карту АБанка? И вообще, зайдет ли, если я сегодня отправил по старым реквизитам , а не по ИБАН? Моно, говорит, что нужно обращаться в банк-получатель, чтобы они или вернули платеж, или зачислили деньги на мой счёт. В АБанке говорят, что они не причем, и если платеж был проведен не по ИБАН, то он должен автоматически вернуться на счёт в МОНО.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:42
Задзвоніть до братків по 7776...запасіться ІВАН реквізитом.
Може переправлять Ваш платьожик на потрібний рахунок.
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Додано: Пон 13 січ, 2020 17:04
Re: Monobank
від сьогодні тільки IBAN
ніяких старих рухлядЄЙ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:17
1) якщо відправили до 16-години, то до вечора мав би зайти;
2) АБанка права, Моно не мав відправляти за старими реквізитами, а СЕП НБУ має його завернути, якщо ж він, раптом, пропустить, то думаю, що і АБанка пручатись не буде.
Зачекайте до кінця дня - він має опинитись або там, або там.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 13 січ, 2020 17:43
Re: Monobank
Так почему же Моно не переделал приложение, чтобы писало не "рахунок", а ІВАN? И еще вопрос: почему, после ввода ИБАН, я должен еще вводить МФО, если все это есть в ИБАНЕ?
Додано: Пон 13 січ, 2020 19:25
Очевидно, що це запитання потрібно адресувати "банку", а не клієнтам. Розкажіть потім, чим закінчилось.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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