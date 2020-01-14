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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:23
IBAN это хорошо, или я бы сказал "модно".
Хотя сакрального смысла использования IBAN-only внутри страны
я не вижу.
Если кто-то видит, может пояснить
Сам спрашивал у двух друзей, из разных стран ЕС.
Оба ответили одинаково почти.
А именно: "для внутренних платежей IBAN не используется, хотя и не возбраняется."
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justit
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:33
justit
Що пропонуєте, для простоти підтримувати кілька форматів. Дайте ентропії лише шанс... Щодо гейропи, то знаю на прикладі німців, що для виплати ЗП вони роботодавцю надають саме IBAN.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 14 січ, 2020 16:05
klug написав: summerbornn написав:
Розкажіть потім, чим закінчилось.
Сегодня пошли уже вторые сутки, а деньги с мониного депо всё ещё хз где. В АБанке говорят, что не смогут их зачислить, если я не указал ИБАН. В Моно падают на мороз, говорят - жди 3 дня, должны по идее вернуться, но не факт. Квитанции о переводе денег в Абанк в Монобанке, почему-то, не дают.
Наверное, ждут, пока Гороху на Фейсбуке челобитную подам.
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summerbornn
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Додано: Вів 14 січ, 2020 16:56
sauvignon написав:
Текущий план по версии с белой картой
В бете давно можно открыть, только толку с неё, виртуальной?
Была бы в пластике бесплатно, была бы полезной для небезопасных бесконтактных оплат (в метро, например), а так - не интересно.
Число зверя - 9,99
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Gas
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Додано: Вів 14 січ, 2020 17:11
Gas написав:
Была бы в пластике бесплатно, была бы полезной для небезопасных бесконтактных оплат (в метро, например)
Не вижу никакой полезности в виде отдельной карты для подобного. Паранойей не страдаю. Оплачиваю всё и вся бесконтактно (смартфоном).
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Vorlon
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Додано: Вів 14 січ, 2020 17:39
Gas написав: sauvignon написав:
Текущий план по версии с белой картой
В бете давно можно открыть, только толку с неё, виртуальной?
Была бы в пластике бесплатно, была бы полезной для небезопасных бесконтактных оплат (в метро, например), а так - не интересно.
То есть токенизированая карта в Apple/Google Pay для вас опаснее, чем физическая?
И чем, если не секрет, вам не угодили бесконтактные терминалы в метро?
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sauvignon
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Додано: Вів 14 січ, 2020 18:03
Сколько сейчас можно прогонять денег через Монобанк, чтоб финмон не тревожил? Раньше было вроде 250 тыс. в месяц, но сейчас вот не могу найти этого в вопроснике.
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Andrew75
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